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Сульшер відверто оцінив шанси Рашфорда повернутися на поле наприкінці сезону

13:28 108 Читать на русском
Сульшер відверто оцінив шанси Рашфорда повернутися на поле наприкінці сезону
Маркус Рашфорд / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо реабілітації нападника Маркуса Рашфорда.

 

"Сканування його спини було досить позитивним. Але ми дамо йому стільки часу, скільки буде потрібно. Звичайно, він відчайдушно хоче повернутися, але мине ще кілька місяців, перш ніж ми побачимо його на полі.

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Він постійно з нами, в роздягальні перед іграми, в перерві. Він хоче, щоб у хлопців все було добре, щоб він міг повернутися і встигнути зіграти в Лізі Європи, фіналі Кубка Англії. Він прагне бути на полі у кінцівці сезону", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, саме Рашфорд залишається головним бомбардиром Манчестер Юнайтед в АПЛ – 22 матчі, в яких він відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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