Сульшер відверто оцінив шанси Рашфорда повернутися на поле наприкінці сезону

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо реабілітації нападника Маркуса Рашфорда.

"Сканування його спини було досить позитивним. Але ми дамо йому стільки часу, скільки буде потрібно. Звичайно, він відчайдушно хоче повернутися, але мине ще кілька місяців, перш ніж ми побачимо його на полі.

Манчестер Юнайтед націлився на таланта Фіорентини – манкуніанці відправили своїх скаутів в Італію

Він постійно з нами, в роздягальні перед іграми, в перерві. Він хоче, щоб у хлопців все було добре, щоб він міг повернутися і встигнути зіграти в Лізі Європи, фіналі Кубка Англії. Він прагне бути на полі у кінцівці сезону", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, саме Рашфорд залишається головним бомбардиром Манчестер Юнайтед в АПЛ – 22 матчі, в яких він відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду