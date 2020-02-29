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Украинское дерби на фоне коронавируса, матч сезона для Роналду и первые смотрины соперника Шахтера – сливки уикенда

09:00 202 Читати українською
Украинское дерби на фоне коронавируса, матч сезона для Роналду и первые смотрины соперника Шахтера – сливки уикенда
Малиновский в гостях у Шахова: матч 1 марта 2020 Лечче – Аталанта станет одним из немногих в Италии со зрителями
Тарас Котив Тарас Котив

Малиновский против Шахова, матч за чемпионство Италии без зрителей, соперник донецкого Шахтера едет покорять Берлин и продолжать свою суперсерию. "Футбол 24" рассказывает о матчах евроуикенда, рекомендованных для просмотра.

 

Сразу отметим, что матч Реал Мадрид – Барселона анонсируем отдельным материалом, поэтому здесь будет только обо всех самых интересных битвах, кроме Классико – более чем дерби с планетарным интересом. Но и без дуэли за золото Испании есть о чем поговорить. Зинченко может принять участие в очередном финале. Роналду захочет реабилитироваться за лионское фиаско в схватке против главного конкурента. Встреча игроков сборной Украины в Италии с большими шансами на скамейку запасных и выход после перерыва. Из-за эпидемии коронавируса Серия А решила провести 5 поединков за закрытыми дверями. Матч Лечче – Аталанта пройдет на юге Италии, поэтому зрителям позволят посетить встречу.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

Унион Берлин – Вольфсбург

Бундеслига, 1 марта, 14:30. Берлин, стадион Штадион Ан дер Альтен Ферстерай

Телетрансляция на канале "Футбол 1" и MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему стоит посмотреть: добротный немецкий футбол показывают команды в 2020 году. Да, на действиях "волков" может сказаться четверговый еврокубковый выезд в Мальме, где шведам не оставили никаких шансов. Однако соперник Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы располагает ресурсами, чтобы применить определенную ротацию. Да и вообще интересно будет посмотреть, как изменился Вольфсбург с момента ожесточенных баталий против Александрии. После последнего матча в Украине команду Гласнера постигла тяжелая судьба в Бундеслиге: 5 поражений, по одной ничьей и победе. Скатились в середину таблицы, но рук не опустили.

И вот уже Вольфсбург демонстрирует серию из 5 побед и ничьей. Забито 17, пропущено 6. Весело? Конечно. Унион также после зимней паузы не провел в чемпионате ни одной игры, где было бы забито менее двух мячей. Если в матчах соперника Шахтера команды на двоих отмечаются в среднем 3,7 раза, то у Униона немногим меньше (3,5). И удовольствие можно получить, и интересную информацию почерпнуть. А заодно окунуться в ностальгию – за Вольфсбург разыгрался бывший вингер Динамо, а после победы в первом круге "волки" даже на второе место выбирались. Адмир Мехмеди за первый официальный месяц 2020-го уже забил 1 мяч и отдал 3 голевых паса, а это больше, чем за все время в киевском клубе.

Прогноз "Футбол 24": 2:3

Эвертон – Манчестер Юнайтед

АПЛ, 1 марта, 16:00. Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

Телетрансляция на канале Setanta Sports Ukraine, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему стоит посмотреть: "ириски" с приходом Карло Анчелотти демонстрируют все более интересный футбол. Команда подтянулась к самым высоким местам. И вот уже победа над МЮ (а Эвертон в последних двух матчах взял 4 очка у манкунианцев) подводит максимально близко к 5-й строчке, которую и занимают "красные дьяволы". Это стратегически важная позиция, ведь после дисквалификации Манчестер Сити из еврокубков позволяет играть в ЛЧ. Впрочем, команда Сульшера набрала еще более лучшую форму с приходом Бруну Фернандеша. Дуэль двух экс-полузащитника донецкого Шахтера – Фред против Бернарда.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Лечче – Аталанта

Серия А, 1 марта, 16:00. Лечче, стадион Виа дель Маре

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему стоит посмотреть: команда Шахова бьется за выживание и уже отобрала очки на своем поле у ​​Интера и Ювентуса. В свою очередь Малиновский и компания пока выигрывают борьбу за четвертое место и новый раздел приключения с Лигой чемпионов еще на сезон, но Рома с Фонсекой и Мхитаряном незначительно отстают. На фоне осиротевших трибун Серии А этот матч будет выделяться – коронавирус практически не достался южных регионов Италии, поэтому местным зрителям позволят посетить игру, в которой футболисты сборной Украины могут встретиться по разные стороны баррикад.

Интересно, что тифози из Бергамо, скорее всего, просто возместят деньги за приобретенные билеты – Ломбардия больше всего в стране пострадала от эпидемии, поэтому местных жителей планируют не пускать без лишней надобности. Больше шансов на то, что Малиновский и Шахов начнут в запасе, но надеемся увидеть их хотя бы после перерыва. Как бы там ни было, футбол обещают интересный и результативный.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Астон Вилла – Манчестер Сити

Финал Кубка английской лиги, 1 марта, 18:30. Лондон, стадион Уэмбли

Телетрансляция на канале Setanta Sports Ukraine, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему стоит посмотреть: Зинченко может сыграть в очередном финале. Украинский универсал много игрового времени провел в кубковых турнирах год назад и ранее, но сейчас не всегда попадал в стартовый состав. Виной здесь и травма, и не совсем уверенная игра, и рост числа конкурентов. Впрочем, Анхелиньо уже в Германии, поэтому путь несколько расчищен. Некоторые английские СМИ даже предсказывают выход Зины в основе, но мы не будем ничего обещать – конкурент Менди сейчас набрал едва ли не форму своей жизни.

У Астон Виллы немного шансов навязать борьбу. Не так давно вилланы уступили Сити дома 1:6. Однако кубковые матчи имеют свою историю. Погром дубля Ливерпуля (5:0), победы над крепкими Лестером и Вулверхэмптоном заслуживают уважительного отношения. Похоже, бирмингемцы, которые сейчас с минимальным отрывом выигрывает борьбу за выживание в АПЛ, сделали ставку на попадание в еврокубки и своего так легко не отдадут.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Ювентус – Интер

Серия А, 1 марта, 21:45. Турин, стадион Альянц Стэдиум

Телетрансляция на канале "Футбол 3", текстова онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему стоит посмотреть: Матч сезона в Кальчо на фоне пустых трибунах из-за проклятого коронавируса. Это обязательно наложит свой отпечаток на игру за 6 очков. Ювентус опережает Интер на те 3 балла, которые выгрыз в Милане в первом круге. Ну, еще плюс 3, но из-за эпидемии матч команды Конте против Сампдории перенесли, поэтому есть все шансы выиграть ту дуэль. Роналду забивает 9 матчей подряд в чемпионате и Кубке Италии, но среди недели потерпел сухое фиаско от Лиона в ЛЧ.

Юве будет очень зол и может наделать ошибок. Дуэль второго (Криштиану забил 21 гол) и третьего (в активе Лукаку 17) лучших бомбардиров итальянского сезона. Конте возвращается туда, где стал знаменитым тренером. Без права на поражение. Победа Сарри фактически отцепит миланцев от борьбы за Скудетто. Интриг в Дерби всея Италии множество. И этот матч на десерт футбольного уикенда вы просто не можете пропустить.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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