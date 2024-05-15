"Челси и Почеттино поступили правильно": Де Дзерби оценил уровень Мудрика после неоднозначного сезона в АПЛ
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби поделился мыслями относительно Михаила Мудрика перед перенесенным матчем 34-го тура АПЛ с Челси.
"Я думаю, что Мудрик прогрессирует. Думаю, ему было нелегко – смена страны, изменение уровня сложности лиги. Конкуренция внутри команды Челси выше, чем в Шахтере.
"Что выиграл Де Дзерби в течение карьеры?": легендарный тренер призвал отправить экс-наставника Шахтера в 3-й дивизион
Но он умный парень, он любит футбол, и я думаю, что руководство клуба, Почеттино, поступили правильно, потому что сейчас он играет очень хорошо, и он большой, большой талант.
Буду ли я разговаривать с ним после матча? Во время игры я хотел бы обыграть всех, но мы не можем забыть то, что мы провели вместе время в Украине. Я первый большой поклонник Михаила", – цитирует Де Дзерби Metro.
Напомним, итальянец работал с Мудриком, когда был тренером Шахтера в сезоне 2021/22.
Дуэль между Брайтоном и Челси состоится уже сегодня, 15 мая, в 21:45.
Мудрик устроил ад чемпиону мира, Забарный ошеломил Ширера – английские СМИ в экстазе от гола украинца