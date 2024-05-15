"Я думаю, что Мудрик прогрессирует. Думаю, ему было нелегко – смена страны, изменение уровня сложности лиги. Конкуренция внутри команды Челси выше, чем в Шахтере.

"Что выиграл Де Дзерби в течение карьеры?": легендарный тренер призвал отправить экс-наставника Шахтера в 3-й дивизион

Но он умный парень, он любит футбол, и я думаю, что руководство клуба, Почеттино, поступили правильно, потому что сейчас он играет очень хорошо, и он большой, большой талант.

Буду ли я разговаривать с ним после матча? Во время игры я хотел бы обыграть всех, но мы не можем забыть то, что мы провели вместе время в Украине. Я первый большой поклонник Михаила", – цитирует Де Дзерби Metro.

Напомним, итальянец работал с Мудриком, когда был тренером Шахтера в сезоне 2021/22.

Дуэль между Брайтоном и Челси состоится уже сегодня, 15 мая, в 21:45.

Мудрик устроил ад чемпиону мира, Забарный ошеломил Ширера – английские СМИ в экстазе от гола украинца