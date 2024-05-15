Подопечные Гвардиолы весь первый тайм растрачивали моменты, заставляя своих фанатов изрядно нервничать. На 51-й минуте Ман Сити наконец удалось выйти вперед – де Брюйне выкатил Холанду на пустые ворота. Затем произошла замена травмированного Эдерсона на Ортегу, которая окажется решающей.

Ман Сити выстрадал победу над Тоттенхэмом – Холанд сломал проклятие Пепа и одолел самый тяжелый барьер на пути к титулу

На 86-й минуте Аканджи едва не выполнил обрезку сезона, но резервный кипер Сити в мастерском шпагате выиграл ближнюю дуэль против Сона! Гости больше не проваливались, а Холанд в компенсированное время с пенальти установил финальные 2:0. Тоттенхэм потерял любые шансы на Лигу чемпионов, Манчестер Сити же перед последним туром удержал 2 очка преимущества над Арсеналом в чемпионской битве.