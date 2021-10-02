"Вы принимаете решение на долгий-долгий сезон и должны рассчитывать нагрузки на игроков. Для меня решение оставить Криштиану в запасе было правильным. Марсьяль вышел и достиг успеха, забил хороший гол. Эдинсону также нужны были минуты. У него был час, он вполне мог забить.

Очередное фиаско "красных дьяволов" в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1

Каждая игра – большая в Манчестер Юнайтед. Нам просто нужно быть сосредоточенными, убедиться, что мы хорошо используем перерыв сборных. Мы, тренеры, остаемся дома, возвращаемся снова с энергией, четкой фокусировкой, хорошим настроением.

Сегодня мы доминировали, просто не могли забить тот второй гол, который нам был нужен. Еще с прошлого сезона мы знали, что Эвертон может забивать на ровном месте", – цитирует Сульшера Goal.

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