"Ви ухвалюєте рішення на довгий-довгий сезон і повинні розраховувати навантаження на гравців. Для мене рішення залишити Кріштіану в запасі було правильним. Марсьяль вийшов і досягнув успіху, забив хороший гол. Едінсону також потрібні були хвилини. У нього була година, він цілком міг забити.

Чергове фіаско "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Евертон – 1:1

Кожна гра – велика в Манчестер Юнайтед. Нам просто потрібно бути зосередженими, переконатися, що ми добре використаємо перерву збірних. Ми, тренери, залишаємося вдома, повертаємося знову з енергією, чітким фокусуванням, хорошим настроєм.

Сьогодні ми домінували, просто не могли забити той другий гол, який нам був потрібен. Ще з минулого сезону ми знали, що Евертон може забивати на рівному місці", – цитує Сульшера Goal.

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