Сульшер пояснив рішення залишити Роналду на лаві запасних – португалець не забив у другому матчі АПЛ поспіль
Керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, чому Кріштіану Роналду розпочав у запасі матч проти Евертона (1:1).
"Ви ухвалюєте рішення на довгий-довгий сезон і повинні розраховувати навантаження на гравців. Для мене рішення залишити Кріштіану в запасі було правильним. Марсьяль вийшов і досягнув успіху, забив хороший гол. Едінсону також потрібні були хвилини. У нього була година, він цілком міг забити.
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Кожна гра – велика в Манчестер Юнайтед. Нам просто потрібно бути зосередженими, переконатися, що ми добре використаємо перерву збірних. Ми, тренери, залишаємося вдома, повертаємося знову з енергією, чітким фокусуванням, хорошим настроєм.
Сьогодні ми домінували, просто не могли забити той другий гол, який нам був потрібен. Ще з минулого сезону ми знали, що Евертон може забивати на рівному місці", – цитує Сульшера Goal.
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