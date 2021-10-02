Манчестер Юнайтед не смог справиться с Эвертоном в матче 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Хозяева вышли вперед перед свистком на перерыв. Бруну идеально развернулся и выкатил мяч под удар Марсьялю, а тот мощно пробил "между ушей" Пикфорда.

Манчестер Юнайтед расписал огненную ничью с Эвертоном – VAR спас манкунианцев от досадного поражения

Эвертон наказал Манчестер Юнайтед за неудачное выполнение углового. Грей "затоптал" Фреда на фланге и продлил на Дукуре, а завершил контратаку Таунсенд – 1:1. Перед этим Сульшер выпустил Роналду и Санчо, однако звездные новички ничем не помогли команде. Более того, "красные дьяволы" могли и проиграть, если бы на 85-й минуте VAR не отменил гол Мины из-за офсайда.