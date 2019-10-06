Сульшер объяснил, чего не хватает игрокам Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Ньюкасла (0:1).

"Мы разочарованы. У нас не было нескольких ключевых игроков, но это не оправдание. Футболисты усердно работали и выпрыгивали из своих носков (прикладывали максимум усилий, – прим.), но в данный момент мы занимаем непривычное место в таблице.

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

Некоторым игрокам не хватает самообладания, мы не создали достаточно моментов для победы.

К счастью для нас, сейчас будет перерыв на матчи сборных. У нас есть время, чтобы оценить, что произошло за эти восемь игр. Надеюсь, несколько игроков восстановятся от травм.

Это моя ответственность. Мне нужно привести их мысли в порядок. Молодым парням не хватает уверенности – им нужна помощь опытных игроков и персонала.

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Они люди и хотят побеждать. Им нужно видеть результаты своей работы, а их нет, так что это влияет на них", – цитирует Сульшера BBC Sport.