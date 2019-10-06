Сульшер пояснив, чого не вистачає гравцям Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Ньюкасла (0:1).

"Ми розчаровані. У нас не було кількох ключових гравців, але це не виправдання. Футболісти старанно працювали і вистрибували зі своїх шкарпеток (прикладали максимум зусиль, – прим.), але у даний момент ми займаємо незвичне місце в таблиці.

Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

Деяким гравцям не вистачає самоконтролю, ми не створили достатньо моментів для перемоги.

На щастя для нас, зараз буде перерва на матчі збірних. У нас є час, щоб оцінити, що відбулося за ці вісім ігор. Сподіваюся, кілька гравців відновляться від травм.

Це моя відповідальність. Мені потрібно привести їхні думки в порядок. Молодим хлопцям не вистачає впевненості – їм потрібна допомога досвідчених гравців і персоналу.

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Вони люди і хочуть перемагати. Їм потрібно бачити результати своєї роботи, а їх немає, тому це впливає на них", – цитує Сульшера BBC Sport.