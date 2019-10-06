Челси разгромил Саутгемптон, Арсенал победил Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчи воскресенья

В воскресенье состоялось пять заключительных поединков 8-го тура чемпионата Англии. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:0

Голы: Луис, 9

Манчестер Сити – Вулверхемптон – 0:2

Голы: Траоре, 80, 90+4

Саутгемптон – Челси – 1:4

Голы: Абрахам, 17, Маунт, 24, Н’Голо, 40, Батшуаи, 89 – Ингз, 30

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:0

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Арсенал на своем поле принимал Борнмут. Уже в начале матча "канониры" вышли вперед: Давид Луис головой замкнул передачу Николя Пепе с углового. Прекрасный шанс сравнять был у Доминика Соланке, но мяч после его удара пролетел мимо левой стойки. До перерыва трижды мог забивать Пепе, однако круглый упорно обходил ворота. Во второй половине встречи Борнмут больше владел мячом, но создал лишь один по-настоящему опасный момент – Жефферрсон Лерма пробил мимо левой стойки. На пятой добавленной минуте Обамеянг мог увеличивать преимущество Арсенала, но мяч после его удара попал в штангу.

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Саутгемптон на своем поле пропустил уже на 17-й минуте – Тамми Абрахам заметил, что голкипер соперника вышел далеко из ворот и мастерски перекинул Ангуса Анна. Вскоре после передачи экс-"горняка" Виллиана счет удвоил Мейсон Маунт. На 30-й минуте Дэнни Ингз один гол отыграл, но еще до перерыва преимущество в два мяча снова восстановил Н’Голо Канте. После перерыва Челси уже не форсировал события на поле, а единственный реальный шанс отыграться Саутгемптон потерял после удара Дэнни Ингза мимо правой стойки ворот. За минуту до окончания основного времени Миши Батшуаи установил окончательный счет в матче.

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