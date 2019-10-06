toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СК ДНЕПР-1 - ШАХТЕР КОЛОС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ВУЛВЕРХЭМПТОН ИНТЕР - ЮВЕНТУС

Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

20:51 69 Читати українською
Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед / ФК Ньюкасл

В матче 8 тура АПЛ Манчестер Юнайтед уступил на выезде Ньюкаслу. Смотрите видео гола и обзор матча.

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: М. Лонгстафф, 72

МЮ уступил Ньюкаслу, Челси разгромил Саутгемптон, Арсенал победил Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Манчестер Юнайтед в рамках 8 тура АПЛ встретился на выезде с Ньюкасл Юнайтед. Манкунианцы и "сороки" имеют абсолютно ровную статистику по ударам, хотя по ударам в створ преимущество на стороне гостей.

Решающим стал момент произошел на 72-й минуте матча. Мэттью Лонгстафф дальним ударом принес победу хозяевам.

blog_ava
Абу Ханна: Я был шокирован качеством украинского футбола
12:38
988
Теги
Видеоновости Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
6
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук