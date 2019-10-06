Очередное фиаско Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча с Ньюкаслом – 0:1

В матче 8 тура АПЛ Манчестер Юнайтед уступил на выезде Ньюкаслу. Смотрите видео гола и обзор матча.

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: М. Лонгстафф, 72

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Манчестер Юнайтед в рамках 8 тура АПЛ встретился на выезде с Ньюкасл Юнайтед. Манкунианцы и "сороки" имеют абсолютно ровную статистику по ударам, хотя по ударам в створ преимущество на стороне гостей.

Решающим стал момент произошел на 72-й минуте матча. Мэттью Лонгстафф дальним ударом принес победу хозяевам.