Манчестер Юнайтед уступил Борнмуту на выезде: 11-й тур АПЛ, матчи субботы

Борнмут дома одолел МЮ благодаря голу Кинга в конце первого тайма (1:0).

Чемпионат Англии, 11-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Кинг, 45+1

Арсенал – Вулверхемптон – начало матча в 17:00

Астон Вилла – Ливерпуль – начало матча в 17:00

Брайтон – Норвич – начало матча в 17:00

Манчестер Сіти – Саутгемптон – начало матча в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Бернли – начало матча в 17:00

Уотфорд – Челси – начало матча в 19:30

В первом поединке 11-го тура Манчестер Юнайтед приехал в гости к Борнмуту. Равная игра в первом тайме не принесла много моментов у ворот ни одной из команд, однако уже на компенсированных минутах Борнмут вышел вперед – Кинг принял передачу Смита с фланга, по-жонглерски обыграл двух защитников и расстрелял Де Хеа! После перерыва подопечные Сульшера выглядели вяло на фоне соперника, зато Бормут мог забивать второй – удар Уилсона парировал кипер. Более счет в матче не менялся – минимальная победа "вишен" в итоге.

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