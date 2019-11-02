Манчестер Юнайтед уступил Борнмуту на выезде: 11-й тур АПЛ, матчи субботы

Борнмут дома одолел МЮ благодаря голу Кинга в конце первого тайма (1:0).
Чемпионат Англии, 11-й тур
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Кинг, 45+1
Арсенал – Вулверхемптон – начало матча в 17:00
Астон Вилла – Ливерпуль – начало матча в 17:00
Брайтон – Норвич – начало матча в 17:00
Манчестер Сіти – Саутгемптон – начало матча в 17:00
Шеффилд Юнайтед – Бернли – начало матча в 17:00
Уотфорд – Челси – начало матча в 19:30
В первом поединке 11-го тура Манчестер Юнайтед приехал в гости к Борнмуту. Равная игра в первом тайме не принесла много моментов у ворот ни одной из команд, однако уже на компенсированных минутах Борнмут вышел вперед – Кинг принял передачу Смита с фланга, по-жонглерски обыграл двух защитников и расстрелял Де Хеа! После перерыва подопечные Сульшера выглядели вяло на фоне соперника, зато Бормут мог забивать второй – удар Уилсона парировал кипер. Более счет в матче не менялся – минимальная победа "вишен" в итоге.
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