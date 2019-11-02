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Манчестер Юнайтед вернулся на путь поражений в АПЛ – видеообзор матча против Борнмута

17:17 19 Читати українською
Манчестер Юнайтед вернулся на путь поражений в АПЛ – видеообзор матча против Борнмута
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:0 – видео гола и обзор матча

Манчестер Юнайтед потерпел минимальное поражение в матче 11 тура против Борнмута. Смотрите видео гола и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

45+1’ Джошуа Кинг
 
45+1’ Джошуа Кинг

Подопечные Уле Гуннера Сульшера создали несколько полумоментов в дебюте игры, однако голами они не закончились. Командам трудно было показывать комбинационный футбол из-за мокрого газона, однако под занавес первого тайма Борнмут таки открыл счет – Джошуа Кинг воспользовался несобранными действиями защитников МЮ в центре своей штрафной.

"Красные дьяволы" сделали несколько вялых попыток спасти положение после перерыва, но ничего путного из этого не вышло – после уверенной победы над Норвичем манкунианцы снова потеряли очки и опустились в середину таблицы.

Манчестер Юнайтед уступил Борнмуту на выезде: 11-й тур АПЛ, матчи субботы

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