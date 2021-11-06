Прогнозируемо со старта инициативу захватили номинальные гости. "Горожане" начали плести кружева своих атак, постепенно подбираясь из центрального круга к штрафной соперника. Юнайтед уже к 5-й минуте умудрился отойти чуть ли не всей командой к собственным воротам.

Последствия долго ждать не пришлось. На 7-й Канселу остро подал на ближнюю стойку с левого фланга, а Эрик Байли, прерывая прострел португальца, срезал мяч в ворота Де Хеа – 0:1.

Пропущенный мяч не изменил рисунок игры. Сити продолжил контролировать мяч и периодически "взрывался" активностью у штрафной зоны МЮ. "Красные дьяволы" напоминали о себе впереди лишь индивидуальными выпадами Фернандеша и Роналду. Именно последний создал фактически из ничего момент Юнайтед на 27-й минуте. Шоу наугад навесил с левого фланга, а Роналду неожиданно нанес резкий удар левой с лета – Эдерсон сумел парировать выстрел португальца, а Гринвуд на добивании пробил мимо.

Этот эпизод был единичным проявлением потенциала команды Сульшера. Далее же, до конца первой половины единственным подопечным норвежца с реальными достижениями стал Де Хеа. Вот испанец эффектно парировал добивание Жезуса с нескольких метров. Далее кипер МЮ вытащил из девятки мощный удар Канселу после стандарта. Вскоре ликвидировал попытку Линделёфа повторить "подвиг" Байли, а затем вытащил из нижнего угла прицельный удар Де Брюйне.

Однако даже испанская "машина" не выдержал постоянного давления на ворота Юнайтед. Над Олд Траффорд как раз усилился дождь, а Ман Сити запустил новую атаку на 45-й минуте: Канселу выполнил очередной навес с фланга, Шоу почему-то решил, что мяч покинет поле, а никем неприкрытый Бернарду Силва замкнул дальнюю штангу – Де Хеа спасти не смог, выпустив мокрую сферу за линию.

На второй тайм Сульшер решил поменять схему. Он снял Байли и выпустил Санчо в атаку, перестроившись на игру с четырьмя защитниками. Однако весомых сдвигов это принесло. МЮ пытался наладить контроль в центре поля, но "горожане" постоянно были быстрее оппонентов в красных футболках.

В конце концов заставили оживиться трибуны не продуманные атаки Юнайтед, а разминка Теллеса и ван де Беека – еще двух "любимчиков" тренера. Но появились на поле они позже. Ман Сити после стартовых минут слабости вернул себе контроль мяча и заставил Олд Траффорд сначала молчать, а затем и свистеть.

На кураже ребята Гвардиолы разыгрывали красивые комбинации и пытались пробивать с неочевидных мест. Гюндоган, Де Брюйне, Родри и другие держали редуты МЮ в постоянном напряжении. Мяч во многих ситуациях только чудом обошел сетку ворот.

Супермомент возник на 81-й минуте. Это Фоден получил мяч на левом углу штрафной, подработал его и нанес удар в дальний нижний угол – стойка! Дальше довести счет до разгромного мог и Стоунз, но мяч разминулся с воротами после его попытки подачи углового.

В конце концов, и двух голов "горожанам" хватило для комфортной победы. Теперь Манчестер Сити имеет в активе 23 очка и продолжает преследовать Челси. Манчестер Юнайтед рискует после этого тура не только отстать от топ-4, но и пропустить вперед Арсенал, Вулверхэмптон, Брайтон и Тоттенхэм.