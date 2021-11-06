Подопечные Гвардиолы мощно начали поединок и уже на 7-й минуте вышли вперед благодаря автоголу. Байли неудачно прервал силовой прострел Канселу, срезав мяч в сетку собственных ворот. Сити легко мог громить соседей еще до перерыва, но Де Хеа совершил несколько фантастических сэйвов.

Манчестер Сити с двумя курьезами уверенно одолел беспомощный Манчестер Юнайтед

По иронии судьбы именно испанец ошибся во время второго гола. Шоу "проспал" еще одну подачу Канселу, а Де Хеа не справился с хилым ударом Бернарду. Второй тайм получился откровенно скучным, поскольку Сити решил экономить силы, а Юнайтед так и не смог предложить что-нибудь стоящее на чужой половине – 0:2.