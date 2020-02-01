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Он не похож на Роналду, - Сульшер сравнил новичка Манчестер Юнайтед с другой легендой клуба

11:14 46 Читати українською
Он не похож на Роналду, - Сульшер сравнил новичка Манчестер Юнайтед с другой легендой клуба
Бруну Фернандеш / Fox Sports

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер призвал фанатов не сравнивать новичка команды Бруну Фернандеша с его легендарным соотечественником.

"Криштиану уникален. Надеемся, Бруну проведет фантастическую карьеру в Манчестер Юнайтед, но начинать сравнивать его с Роналду – несправедливо. Фернандеш – полузащитник, который может забивать и ассистировать партнерам. Как Пол Скоулз. У него потрясающие удар и техника.

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Бруну – игрок такого же типа, как Скоулз. Огненный, страстный, ненавидит терять мяч и играет под тем же номером. Думаю, он – еще одна деталь пазла. Уверен, он станет тем икс-фактором, которого нам не хватало в этом сезоне. Бруну умеет абсолютно все. Мы дадим ему время на поиск лучшей позиции на поле", – цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, Манчестер Юнайтед выплатит за трансфер португальца 55 млн евро сразу, а 25 млн могут поступить на счет Спортинга в виде бонусов. Дебютировать за "красных дьяволов" Фернандеш сможет уже сегодня – команда Сульшера встретится с Вулверхэмптоном в 25 туре АПЛ.

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