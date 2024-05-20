"Если честно, я думаю, что все дело здесь (указывает на голову). Это менталитет. Арсенал тоже заслужил победу в АПЛ, они провели невероятный сезон, но я думаю, что разница здесь (снова указывает на свою голову).

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Когда они приехали сюда, играть с нами на Этихаде, я увидел их и сказал: "Ммм, они не хотят нас победить, им достаточно ничьей.

С нашим менталитетом мы бы так не поступили. И мы их догнали. В конце концов, если вы оставили нам одно очко, тогда мы выиграем последние семь-восемь матчей, несмотря на то, что это так трудно. Я думаю, что все сводится к менталитету", – цитирует Родри Sky Sport.

Напомним, что Манчестер Сити официально стал чемпионом в последнем туре АПЛ, опередив Арсенал на два балла.

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