"Хочу поблагодарить всех за этот сезон, он был невероятным! Следующая остановка – Евро-2024", – написал Забарный в своем Instagram.

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Добавим, что Илья провел 42 матча за Борнмут в текущем сезоне, отличившись 1 голом. Болельщики даже признали украинца лучшим игроком сезона, хотя игроки проголосовали за Доминика Соланке.

Уже в июне Забарный в составе сборной Украины начнет участие на Евро-2024. Соперниками "сине-желтых" на групповом этапе станут Румыния, Словакия и Бельгия.

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