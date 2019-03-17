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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

00:08 8 Читати українською
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону в 1/4 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед на сайте "Футбол 24".

70’ Рауль Хименес
76’ Диогу Жота
 
Маркус Рашфорд 95’

В первом тайме отчетного матча зрители на трибунах Молинью Стадиум забитых мячей не увидели. В середине второй половины "волки" отличились дважды за 6 минут. В конце поединка манкунианцы отыграли один гол, но на большее не хватило времени.

Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

Теги
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Англия Видеоновости
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