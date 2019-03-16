Вулверхэмптон одержал сенсационную победу над Манчестер Юнайтед и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

В рамках четвертьфинала Кубка Англии Вулверхэмптон благодаря голам Рауля Хименеса и Диогу Жоты уверенно переиграл Манчестер Юнайтед (2:1).

Матч начался в размеренном темпе и практически без остроты. Команды поочередно перекатывали мяч, выискивая слабости друг друга. Их оказалось немного: МЮ, который больше работал с мячом, не мог найти свободную зону в штрафной соперника, а Вулвз долго не удавалось выскочить в качественную контратаку. Периодически роли команд менялись: Юнайтед переходил на контры, а Вулверхэмптон проводил позиционные наступления.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первый момент создали манкунианцы, хотя очень острым он не был – "дьяволы" просто выскочили в быструю контратаку правым флангом с пасом на Погба, который пробил из-за пределов штрафной над перекладиной. Несколько выстрелов команд пришлись в направлении трибун или были заблокированы, а самые лучшие возможности открыть счёт в стартовые полчаса состоялись по инициативе "волков": на 28-й минуте Невеш после передачи с углового выстрелил метров с 25-ти, а на 30-й Жота замкнул подачу ударом с близкой дистанции – в обоих случаях получилось слабовато.

В конце первого тайма МЮ и Вулверхэмптон были наиболее близки ко взятию ворот. Первое слово было за "красными": на 38-й минуте Далот решился на выстрел из-за пределов штрафной и попал в защитника, сразу просигнализировав об игре рукой; арбитр Мартин Аткинсон и так не хотел ставить пенальти, а после того, как послушал помощников в наушнике, окончательно отказал в "одиннадцатиметровом" – и это было справедливо. Хозяева ответили супермоментом на 42-й: защитники МЮ забыли на левом фланге про Жоту, а тот, получив пас от Невеша, избежал офсайда, вырвался один на один с Ромеро и пробил – Серхио спас Манчестер!

Сразу после перерыва гости могли открыть счёт, но Рашфорд, ворвавшись в штрафную, выстрелил рядом с ближней штангой. Кроме того, у Погба на 48-й был удар с дистанции, но француз сумел лишь отправить мяч на трибуны. Вулверхэмптон быстро выровнял игру, начал проводить позиционные атаки и едва не вышел вперёд на 58-й минуте, когда удалось заработать угловой. Моутинью выполнил подачу точно на голову Хименесу, а тот пробил под самую перекладину – быть бы голу, если бы не фантастический прыжок и сейв Ромеро. Через две минуты он ещё и вытащил классный удар Моутинью из-за пределов штрафной.

На 60-х минутах МЮ удалось отвести игру от своих ворот и провести несколько неплохих атак, но до конкретики дело так и не дошло. Вулверхэмптон постепенно стал выигрывать подборы на чужой половине поля, закидывать штрафную подачами и даже претендовал на пенальти. На 69-й же давление хозяев закономерно вылилось в гол: Рауль Хименес получил мяч в штрафной, прикрыл его корпусом и с разворота выстрелил в ближний нижний угол – 1:0!

Сульшер отреагировал заменой Андера Эрреры на Андреаса Перрейру, который очень быстро мог сравнять счёт ударом метров с 20-ти рядом с левой штангой. Впрочем, на 76-й минуте всё было кончено: Вулверхэмптон перехватил мяч после подачи МЮ с углового, Невеш запустил в проход Жоту, а тот обыграл Шоу, вырвался практически один на один и без сближения с Ромеро пробил в ближний угол – 2:0.

На 82-й после подката Линделёфа Юнайтед мог ещё и в меньшинстве остаться, ведь Аткинсон показал шведу прямую красную карточку – впрочем, после просмотра видеоповтора он изменил своё решение, выписав Виктору предупреждения.

Юнайтед не сдавался и пытался вернуться в игру, но подопечные Эшпириту Санту уверенно отражали все атаки соперника до последних секунд, когда Маркусу Рашфорду удалось размочить счёт. Впрочем, данный гол никакого значения уже не имел; финальный свисток зафиксировал уверенную победу Вулверхэмптона, который вышел в полуфинал Кубка Англии!