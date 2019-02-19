Сульшер – о победе над Челси: Это грандиозный результат

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка Англии с Челси (2: 0).

"Нас снова ждет выезд после гостевых матчей с Арсеналом и Челси, но что поделаешь. Придется пойти сложным путем, "волки" – тяжелый соперник.

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Сегодняшняя игра была замечательной, наша тактика сработала. Мы просили полузащитников прессинговать выше и входить в штрафную, все получилось. Игра в обороне во втором тайме была фантастической.

Челси – хорошая команда, у них свой стиль, но Мата проделал фантастическую работу против Жоржинью, а в защите мы сыграли почти идеально. Нам удалось оставить свои ворота "сухими".

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Это грандиозный результат. После матча с ПСЖ нам досталось от прессы, сегодня все сыграли так, как мы просили", – цитирует Сульшера ВВС.