toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА

Сульшер – о победе над Челси: Это грандиозный результат

09:27 43 Читати українською
Сульшер – о победе над Челси: Это грандиозный результат
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка Англии с Челси (2: 0).

"Нас снова ждет выезд после гостевых матчей с Арсеналом и Челси, но что поделаешь. Придется пойти сложным путем, "волки" – тяжелый соперник.

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Сегодняшняя игра была замечательной, наша тактика сработала. Мы просили полузащитников прессинговать выше и входить в штрафную, все получилось. Игра в обороне во втором тайме была фантастической.

Челси – хорошая команда, у них свой стиль, но Мата проделал фантастическую работу против Жоржинью, а в защите мы сыграли почти идеально. Нам удалось оставить свои ворота "сухими".

Манчестер Юнайтед победил Челси и вышел в 1/4 финала Кубка Англии: фиаско Сарри, прагматизм Сульшера и топ-класс Погба

Это грандиозный результат. После матча с ПСЖ нам досталось от прессы, сегодня все сыграли так, как мы просили", – цитирует Сульшера ВВС.

Кубок Англии1/8 финала

Челси - Манчестер Юнайтед: Понедельник 18 февраля 2019

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Челси - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
17
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук