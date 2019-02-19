Сульшер – про перемогу над Челсі: Це грандіозний результат

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Кубка Англії з Челсі (2:0).

"На нас знову чекає виїзд після гостьових матчів з Арсеналом і Челсі, але що поробиш. Доведеться піти складним шляхом, "вовки" – важкий суперник.

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Сьогоднішня гра була чудовою, наша тактика спрацювала. Ми просили півзахисників пресингувати вище і входити в штрафний, все вийшло. Гра в обороні у другому таймі була фантастичною.

Челсі – хороша команда, у них свій стиль, але Хуан Мата проробив фантастичну роботу проти Жоржінью, а в захисті ми зіграли майже ідеально. Нам вдалося залишити свої ворота "сухими".

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Це грандіозний результат. Після матчу з ПСЖ нам дісталося від преси, сьогодні всі зіграли так, як ми просили", – цитує Сульшера ВВС.