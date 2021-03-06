"На данный момент Манчестер Сити – единственная команда, которая опережает нас, поэтому мы хотим отобрать у них очки и приблизиться к ним.

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Сейчас они переживают фантастический период. Они в прекрасной форме – 21 победа подряд. У нас 21 выездная игра в чемпионате Англии без поражений, так что один рекорд точно будет побит. Посмотрим, какой именно", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, встреча между лидерами АПЛ состоится уже завтра, 7 марта. Начало матча в 18:30. После 27-ми туров "горожане" идут в турнирной таблице АПЛ первыми, набрав 65 очков. "Красные дьяволы" находятся на втором месте, отставая на 15 пунктов.

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