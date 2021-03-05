"Они сильные во всех линиях. В обороне, в центре поля. Разыгрывающий Бруну Фернандеш, впереди Джеймс, Рашфорд, Марсьяль. Опыт Кавани, я восхищаюсь его карьерой.

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Ребята, это Манчестер Юнайтед. Они всегда остаются топ-клубом. Соревноваться с ними, выходить против них – привилегия. Послезавтра не исключение. Мы будем собой", – сказал Гвардиола для Manchester Evening News.

Напомним, к дерби Сити подходит лидером гонки АПЛ, опережая Юнайтед на 14 очков.

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