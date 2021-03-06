"На даний момент Манчестер Сіті – єдина команда, яка випереджає нас, тому ми хочемо відібрати у них очки і наблизитися до них.

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Зараз вони переживають фантастичний період. Вони у чудовій формі – 21 перемога поспіль. У нас 21 виїзна гра у чемпіонаті Англії без поразок, так що один рекорд точно буде побитий. Подивимося, який саме", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, зустріч між лідерами АПЛ відбудеться вже завтра, 7 березня. Початок матчу о 18:30. Після 27-ми турів "містяни" йдуть у турнірній таблиці АПЛ першими, набравши 65 очок. "Червоні дияволи" перебувають на другій сходинці, відстаючи на 15 пунктів.

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