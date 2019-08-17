Сухоцкий голом и ассистом на игрока Зари помог Словану выйти в лидеры чемпионата Словакии

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Словакии между Середью и Слованом.

Чемпионат Словакии, 5 тур

Середь – Слован – 0:4

Голы: Бажарик, 25 Сухоцкий, 42, Шпорар, 65, Рафаэль, 90

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В 5 туре чемпионата Словакии Середь принимала Слован. Весь матч в составе гостей на поле провел украинский защитник Артем Сухоцкий.

Слован открыл счет в середине первого тайма, а на 42 минуте Сухоцкий после прострела партнера удвоил преимущество своей команды.

Во второй половине встречи команда украинца забила третий раз, а уже на 90 минуте Сухоцкий со штрафного навесил прямо на голову арендованному у Зари нападающему Рафаэлю.

Итак, победа Слована со счетом 4:0, что позволило команде украинца вернуть себе первую строчку. После 5 туров e Слована максимум очков.

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Гол Сухоцкого:

Ассист Сухоцкого: