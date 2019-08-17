Сухоцький голом та асистом на гравця Зорі допоміг Словану вийти в лідери чемпіонату Словаччини

Відбувся поєдинок 5 туру чемпіонату Словаччини між Середю та Слованом.

Чемпіонат Словаччини, 5 тур

Середь – Слован – 0:4

Голи: Бажарік, 25, Сухоцький, 42, Шпорар, 65, Рафаель, 90

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У 5 турі чемпіонату Словаччини Середь приймала Слован. Весь матч у складі гостей на полі провів український захисник Артем Сухоцький.

Слован відкрив рахунок у середині першого тайму, а на 42 хвилині Сухоцький після прострілу партнера подвоїв перевагу своєї команди.

У другій половині зустрічі команда українця забила втретє, а вже на 90 хвилині Сухоцький зі штрафного навісив прямо на голову орендованому в Зорі нападнику Рафаелю.

Отже, перемога Слована з рахунком 4:0, що дозволило команді українця повернути собі першу сходинку. Після 5 турів у Слована максимум очок.

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Гол Сухоцького:

Асист Сухоцького: