Сухоцький голом та асистом на гравця Зорі допоміг Словану вийти в лідери чемпіонату Словаччини

Відбувся поєдинок 5 туру чемпіонату Словаччини між Середю та Слованом.
Чемпіонат Словаччини, 5 тур
Середь – Слован – 0:4
Голи: Бажарік, 25, Сухоцький, 42, Шпорар, 65, Рафаель, 90
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У 5 турі чемпіонату Словаччини Середь приймала Слован. Весь матч у складі гостей на полі провів український захисник Артем Сухоцький.
Слован відкрив рахунок у середині першого тайму, а на 42 хвилині Сухоцький після прострілу партнера подвоїв перевагу своєї команди.
У другій половині зустрічі команда українця забила втретє, а вже на 90 хвилині Сухоцький зі штрафного навісив прямо на голову орендованому в Зорі нападнику Рафаелю.
Отже, перемога Слована з рахунком 4:0, що дозволило команді українця повернути собі першу сходинку. Після 5 турів у Слована максимум очок.
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Гол Сухоцького:
Асист Сухоцького: