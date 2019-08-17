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Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперника

22:46 29 Читати українською
Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперника
Зубков забил гол за Ференцварош

Состоялись поединки 3-го тура чемпионата Венгрии 2019/20. Традиционно в матчах приняли участие и украинские футболисты.

Чемпионат Венгрии, 3 тур

Гонвед – Кишварда – 1:3

Голі: Нгог, 89 – Эне, 10, Лукас, 62, Грозав, 90+3

Дебрецен – Залаэгерсег – 3:2

Голы: Труйич, 3, Щеци, 25, Гарба, 66 – Беди, 17, Митрович, 64

Ференцварош – Капошвар – 1:0

Гол: Зубков, 7

Фехервар – ДВТК – 5:1

Голы: Элек, 12, Футач, 52, Юхас, 73, Ходжич, 76, 85 – Проссер, 1

Удаление: Бркович, 42

Мезекевешд – Академия Пушкаша – 1:0

Гол: Шери, 46

Ференцварош, который на неделе вылетел из Лиги чемпионов, минимально победил Капошвар. Единственный гол уже на 7-й минуте забил Александр Зубков, который отыграл 62 минуты поединка. Игорь Харатин вышел на замену во втором тайме, а Даниил Игнатенко отыграл весь матч и получил желтую карточку. К слову, этот гол стал дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии – раньше забивал только в квалификации ЛЧ.

Мезекевешд минимально одолел Академию Пушкаша. В составе победителей весь матч отыграл Андрей Нестеров. Фехервард с Иваном Петряком в составе разбил ДВТК, хотя и пропустил уже на 1-й минуте. Украинец ушел с поля без голов.

Настоящую перестрелку устроили Дебрецен и Залаэгерсег (3:2). В составе проигравших Олег Голодюк провел весь матч в запасе. Гонвед без Владислава Кулача дома проиграл Кишварде, в составе которой весь матч отыграл Богдан Мельник.

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Украинцы за рубежом Залаэгерсег Залаэгерсег Александр Зубков Александр Зубков Богдан Мельник Богдан Мельник Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия Мезекевешд Мезекевешд Кишварда Кишварда Мир Андрей Нестеров Андрей Нестеров Олег Голодюк Олег Голодюк Иван Петряк Иван Петряк Владислав Кулач Владислав Кулач Ференцварош Ференцварош Фехервар Фехервар Гонвед Гонвед Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Главное Игорь Харатин Игорь Харатин
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