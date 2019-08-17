Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперника

Состоялись поединки 3-го тура чемпионата Венгрии 2019/20. Традиционно в матчах приняли участие и украинские футболисты.

Чемпионат Венгрии, 3 тур

Гонвед – Кишварда – 1:3

Голі: Нгог, 89 – Эне, 10, Лукас, 62, Грозав, 90+3

Дебрецен – Залаэгерсег – 3:2

Голы: Труйич, 3, Щеци, 25, Гарба, 66 – Беди, 17, Митрович, 64

Ференцварош – Капошвар – 1:0

Гол: Зубков, 7

Фехервар – ДВТК – 5:1

Голы: Элек, 12, Футач, 52, Юхас, 73, Ходжич, 76, 85 – Проссер, 1

Удаление: Бркович, 42

Мезекевешд – Академия Пушкаша – 1:0

Гол: Шери, 46

Ференцварош, который на неделе вылетел из Лиги чемпионов, минимально победил Капошвар. Единственный гол уже на 7-й минуте забил Александр Зубков, который отыграл 62 минуты поединка. Игорь Харатин вышел на замену во втором тайме, а Даниил Игнатенко отыграл весь матч и получил желтую карточку. К слову, этот гол стал дебютным для Зубкова в чемпионате Венгрии – раньше забивал только в квалификации ЛЧ.

Мезекевешд минимально одолел Академию Пушкаша. В составе победителей весь матч отыграл Андрей Нестеров. Фехервард с Иваном Петряком в составе разбил ДВТК, хотя и пропустил уже на 1-й минуте. Украинец ушел с поля без голов.

Настоящую перестрелку устроили Дебрецен и Залаэгерсег (3:2). В составе проигравших Олег Голодюк провел весь матч в запасе. Гонвед без Владислава Кулача дома проиграл Кишварде, в составе которой весь матч отыграл Богдан Мельник.

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