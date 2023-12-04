Санчес Мартинес поручил своему помощнику Раулю Кабаньеро шпионить за игроками Барселоны, уверены в каталонском клубе. Об этом информирует AS. Согласно представителям "блаугранас", главный рефери хотел знать, что о нём говорят футболисты Барселоны. Они утверждают, что Кабаньеро даже попытался проникнуть в раздевалку Барсы.

Барселона – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча

Сообщается, что Кабаньеро зашел в раздевалку Барселоны в перерыве, чтобы проверить игровую форму и шипы игроков перед выходом на второй тайм, что весьма необычно. Обычно подобная процедура выполняется за пределами раздевалки.

Матч Барселона – Атлетико завершился со счётом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Жоау Фелиш.

Барселона благодаря голу Фелиша удержала победу над Атлетико – "блаугранас" получили шанс вплотную приблизиться к Жироне