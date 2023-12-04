Судья матча Барселона – Атлетико шпионил за игроками одной из команд
Главный арбитр матча Барселона – Атлетико Санчес Мартинес отправил своего помощника Рауля Кабаньеро в подтрибунное помещение со шпионской миссией.
Санчес Мартинес поручил своему помощнику Раулю Кабаньеро шпионить за игроками Барселоны, уверены в каталонском клубе. Об этом информирует AS. Согласно представителям "блаугранас", главный рефери хотел знать, что о нём говорят футболисты Барселоны. Они утверждают, что Кабаньеро даже попытался проникнуть в раздевалку Барсы.
Барселона – Атлетико – 1:0 – видео гола и обзор матча
Сообщается, что Кабаньеро зашел в раздевалку Барселоны в перерыве, чтобы проверить игровую форму и шипы игроков перед выходом на второй тайм, что весьма необычно. Обычно подобная процедура выполняется за пределами раздевалки.
Матч Барселона – Атлетико завершился со счётом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Жоау Фелиш.
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