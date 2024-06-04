"Конечно, мы все хотим побеждать в каждом матче. Но для меня самое главное – иметь команду на футбольном поле. В официальных поединках я ожидаю от игроков большего, но и сегодня вы также видели хорошую игру от сборной Германии. Первые 20 минут были очень хорошими. Хороший прессинг. У соперника есть качественные футболисты, которые лишь в конце первого тайма начали создавать свои моменты. Думаю, если бы нам удалось забить один мяч, мы забили бы и второй, и третий.

Германия – Украина – видеообзор матча

После перерыва нам удалось повысить давление. Минут 15-20 Украина не могла выйти из своей штрафной площади. Максимилиан Байер очень хорошо вошел в игру, создал много моментов. Отмечу хорошую работу их вратаря. У нас было 27 ударов, к сожалению, не хватало реализации. Хорошо комбинировали, но не хватало последнего касания. Понравилось, что ребята отдались на поле, играли страстно. Ожидаю, что на Евро у нас будут эти моменты и реализация.

Что нам сказал канцлер Олаф Шольц в раздевалке? Пожелал нам удачи на Евро. Сказал, что знает о моих долгих разговорах с командой, поэтому обошелся лишь 2-3 предложениями. Все верят в нашу команду.

Возможности имели Киммих, Байер, Гюндоган. Часто игроки сборной Украины бросались под мяч в последний момент. Могу честно сказать – это не только фортуна, но и хорошая работа украинской сборной в защите. Конечно, наша реализация была нехорошей.

Ошибка Нойера в конце матча? Если он сыграл так высоко, то нельзя ошибаться. Хорошо, что там был офсайд", – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

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