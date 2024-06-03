Лунин после трансфера Мбаппе: "Добро пожаловать, звезда"
3 июня 23:12 - Читати українською
Украинский голкипер Андрей Лунин готов к приезду суперзвезды в Мадрид.
Килиан Мбаппе официально стал игроком Реала, а Андрей Лунин спустя несколько часов поздравил будущего партнера: "Добро пожаловать, звезда".
Реал официально объявил о переходе Мбаппе – конец многолетней саги
Мбаппе перешел из ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на пять лет. Француз попытается усилить команду, которая только что выиграла Примеру и Лигу чемпионов.
Андрей Лунин в этом сезоне воспользовался травмами Куртуа и был основным голкипером на дистанции. С предыдущим звездным новичком, Джудом Беллингемом, украинец установил дружеские отношения.
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