Украинский голкипер Андрей Лунин готов к приезду суперзвезды в Мадрид.

Килиан Мбаппе официально стал игроком Реала, а Андрей Лунин спустя несколько часов поздравил будущего партнера: "Добро пожаловать, звезда".

Реал официально объявил о переходе Мбаппе – конец многолетней саги

Мбаппе перешел из ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на пять лет. Француз попытается усилить команду, которая только что выиграла Примеру и Лигу чемпионов.

Андрей Лунин в этом сезоне воспользовался травмами Куртуа и был основным голкипером на дистанции. С предыдущим звездным новичком, Джудом Беллингемом, украинец установил дружеские отношения.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...