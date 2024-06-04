– Какая была главная цель этого матча? Довольны ли вы игрой своей команды?

– Главная цель – подготовиться к Евро. Эта игра была очень полезной для обеих сборных. К сожалению, сейчас игроки не готовы на сто процентов, но у нас впереди почти две недели на подготовку. Я увидел большое желание у футболистов, что очень важно, большое желание команды играть на оборону. К сожалению, нам пришлось много обороняться. Но сегодня была команда, которая понимала, за счет чего мы можем играть на уровне сборной Германии.

Германия – Украина – видеообзор матча

– Насколько важно для Украины проводить такие матчи?

– Быть представленной здесь на Евро в Германии – очень хорошо для Украины. Мы хотим быть частью европейского сообщества, поэтому такой форум имеет важное значение для нашей страны. Я рад, что мы здесь сейчас, снова играем против Бундестим. Я считаю, что Германия – самый важный наш партнер во время войны. Я очень благодарен этой стране. Мы не имеем здесь никаких проблем, нас все поддерживают, это важно.

К сожалению, сейчас в нашей стране футбол не на первом плане. Очень важно для всех в Европе, мире поддерживать Украину во время войны. В конце концов, я уверен, очень скоро футбол снова будет номером один в нашей стране, – сказал Ребров на пресс-конференции.

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