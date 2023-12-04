Санчес Мартінес доручив своєму помічникові Раулю Кабаньєро шпигувати за гравцями Барселони, впевнені в каталонському клубі. Про це інформує AS. Згідно з представниками "блаугранас", головний рефері хотів знати, що про нього говорять футболісти Барселони. Вони стверджують, що Кабаньєро навіть спробував проникнути в роздягальню Барси.

Барселона – Атлетіко – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Повідомляється, що Кабаньєро зайшов до роздягальні Барселони в перерві, щоб перевірити ігрову форму і шипи гравців перед виходом на другий тайм, що вельми незвично. Зазвичай подібна процедура виконується за межами роздягальні.

Матч Барселона – Атлетіко завершився з рахунком 1:0. Переможний гол у середині першого тайму забив Жоау Феліш.

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