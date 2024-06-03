Сага вокруг "сливочных" и француза длилась несколько лет и наконец дошла до логического завершения. Реал официально сообщил о переходе Килиана Мбаппе. Личный контракт рассчитан на 5 лет. Форвард перешел в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с ПСЖ закончилось летом текущего года.

"Он вывел бы нас на новый уровень": Беллингем высказался насчет перехода Мбаппе в Реал

Напомним, что француз выступал за парижан с сезона 2017/18. В общем Килиан отыграл за ПСЖ в 308 матчах во всех турнирах. С 256 голами нападающий стал лучшим бомбардиром столичного клуба в истории.

Вместе с парижанами Мбаппе шесть раз завоевывал титул чемпиона Франции, четыре раза выигрывал Кубок Франции, трижды Суперкубок и дважды побеждал в финале Кубка французской лиги. Килиан шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги 1.

Мбаппе, я пишу тебе письмо...