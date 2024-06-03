Реал помпезно отпраздновал победу над дортмундской Боруссией в финале Лиги чемпионов.

Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо не могла оторвать взгляд от Андрея Лунина. В соцсетях политику в шутку напомнили, что наш кипер – женат.

Для многих было сюрпризом, что отец Карвахаля оказался один из представителей конной полиции, которая обеспечивала правопорядок во время чемпионского парада.

¡MOMENTAZO HISTÓRICO!



Carvajal le da el trofeo a su padre, que es policía y ha escoltado el autobús de los campeones.pic.twitter.com/Pv0vNnztB8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 2, 2024

El padre de Dani Carvajal está escoltando al equipo de su hijo.



Otra historia de película. @TheAthleticFC pic.twitter.com/KwLRflXzJa — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) June 2, 2024

Анчелотти "подставил" застенчивого Гюлера, который едва выдавил из себя несколько слов на испанском.

Сам Карлетто вновь выкурил элитную сигару – традиционный ритуал после завоевания трофея. "Этот стадион обладает энергией, позволяющей нам делать невероятные вещи", – сказал итальянский специалист к 70-тысячной толпе на Бернабеу.

Кепа, проигравший конкуренцию Лунину, проводил последний вечер на Бернабеу рядом с очаровательной женой.

Mi meta en la vida es tener algo así. ️‍? pic.twitter.com/Kz5O4V20Q2 — REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) June 2, 2024

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