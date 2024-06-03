Лунин "соблазнил" испанскую женщину-политика, Рюдигер тыкал "факи", Анчелотти подставил ребенка – парад Реала после ЛЧ
Реал помпезно отпраздновал победу над дортмундской Боруссией в финале Лиги чемпионов.
Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо не могла оторвать взгляд от Андрея Лунина. В соцсетях политику в шутку напомнили, что наш кипер – женат.
Для многих было сюрпризом, что отец Карвахаля оказался один из представителей конной полиции, которая обеспечивала правопорядок во время чемпионского парада.
Анчелотти "подставил" застенчивого Гюлера, который едва выдавил из себя несколько слов на испанском.
Сам Карлетто вновь выкурил элитную сигару – традиционный ритуал после завоевания трофея. "Этот стадион обладает энергией, позволяющей нам делать невероятные вещи", – сказал итальянский специалист к 70-тысячной толпе на Бернабеу.
Кепа, проигравший конкуренцию Лунину, проводил последний вечер на Бернабеу рядом с очаровательной женой.
"Они – Реал, все остальные – никто": Лунина поздравляют благодаря Куртуа, паста с лососем для Анчелотти, Фоззи жалеет Боруссию