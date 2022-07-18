Трансфер Александра Зинченко из Ман Сити в Арсенал выходит на финишную прямую.

Клубы стремятся закрыть все формальности в течение этой недели, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Зинченко – в Арсенал: стал известен срок контракта украинца с "канонирами"

Манчестер Сити и Арсенал еще в прошлую пятницу сошлись на сумме в 30 млн фунтов. Сейчас ведутся переговоры по личному контракту Зинченко. Украинец не против переезда на Эмирейтс, но сторонам нужно решить еще несколько вопросов.

Напомним, Зинченко принадлежит Манчестер Сити с лета 2016, хотя первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця