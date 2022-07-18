Трансфер Олександра Зінченка з Ман Сіті в Арсенал виходить на фінішну пряму.

Клуби прагнуть закрити усі формальності упродовж цього тижня, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зінченко – в Арсенал: став відомий термін контракту українця з "канонірами"

Манчестер Сіті та Арсенал ще минулої п'ятниці зійшлися на сумі у 30 млн фунтів. Зараз тривають переговори щодо особистого контракту Зінченка. Українець не проти переїзду на Емірейтс, але сторонам потрібно владнати ще кілька питань.

Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з літа 2016-го, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця