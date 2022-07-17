Как известно, украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко может уже в ближайшее время стать игроком Арсенала – лондонцы достигли устной договоренности с "горожанами" по поводу трансфера.

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По информации СМИ, "канониры" готовы заплатить за украинца 35 млн евро, что вполне устраивает чемпионов Англии. Осталось лишь согласовать личный контракт Александра.

Журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Твиттер утверждает, что переход Зинченко – на финальной стадии. Украинец будет выступать на Эмирейтс в ближайшие пять сезонов – контракт будет подписан до 2027 года.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016, но первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" 25-летний украинец провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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