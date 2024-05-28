Все идет к тому, что главный тренер Лестера Энцо Мареска займет аналогичную должность в Челси.

После завершения прошлого сезона лондонцы не совсем ожидаемо уволили Маурисио Почеттино. Поиски нового наставника продолжались меньше недели. В конце концов, Челси остановил свой выбор на Энцо Марске.

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По информации Фабрицио Романо, стороны уже закрыли сделку. Итальянец подпишет 5-летний контракт, также предусмотрена опция продления сотрудничества на еще один дополнительный сезон. Лестер получит компенсацию от Челси за своего тренера.

Стоит заметить, что Энцо Мареска имеет за плечами лишь один сезон самостоятельной работы. После работы в штабе Пепа Гвардиолы он возглавил Лестер и с первой же попытки вывел команду в АПЛ.

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