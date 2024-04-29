Лучший ассистент Примеры заявил о желании перейти в Барселону – перед тем он "завершил карьеру" двух соперников
Испанский атакующий хавбек Алекс Баэна вышел на пик и мечтает о поездке на Евро-2024.
Вильярреал разгромил Райо Вальекано благодаря грандиозному перфомансу Баэны. 22-летний испанец отдал три ассиста: разрезными передачами создал два гола для Серлота, а еще идеально подал с углового на голову Москере.
Алекс стал лучшим ассистентом Примеры – 12 результативных передач. Но главный его хайлайт вчера не завершился голом. В конце матча Баэна поочередно прокатил в центре поля двух соперников – пробросил между ног Валентину и Лежену.
После мата Баэна рассказал журналистам, что очень хочет поехать на Евро-2024 со сборной Испании. Кроме этого, Алекс заявил: "Играть за Барселону – одна из моих главных мечт. Это лучшая команда в мире".
Как не вспомнить, что в прошлом сезоне Баэна имел конфликт со звездой Реала. Вальверде на парковке ударил Алекса, но наказания не получил.
Вильярреал защищен от дешевой потери своего лидера. Баэна имеет контракт до 2028-го, где прописана клаусула в размере 60 миллионов евро.