Брентфорд и МЮ выдали драму в добавленное время – 4 попадания в каркас, Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ

Ярмолюк впервые с декабря вышел в стартовом составе Брентфорда на матч АПЛ. "Пчелки" откровенно возили МЮ, а Егор был частью полузащиты, которая доминировала в центре поля. Украинец трижды бил по воротам.

И хотя статистика Ярмолюка не впечатляет, болельщики Брентфорда просто в восторге от игры украинца. Он выдерживал высокую динамику, действовал очень настырно и принимал правильные решения.

Twitter (X) кишит комплиментами для Егора. Мы собрали самые залайканные мнения.

Shouldn’t be benching Yarmoliuk for a single game till the end of the season.



He’s been incredible, reckon he’ll easily be one of our best players within a couple of years — Joshua Hirst (@JoshuaHirst13) March 30, 2024

"Ярмолюк не должен сидеть в запасе ни в одном матче до конца сезона. Он невероятен. Думаю, что за несколько лет он легко станет одним из лучших в команде".

Yarmoliuk is going to be world class by the way. Obscenely talented. — Joe (@ChampionshipJC) March 30, 2024

"Кстати, Ярмолюк будет игроком мирового уровня. Неприлично талантливый парень".

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fucking hell yarmoliuk is him. what a player — damsgard_szn (@BulletMoonstone) March 30, 2024

"Черт возьми, это Ярмолюк. Какой игрок".

If there’s one thing Frank should take from today it’s that Yarmoliuk and Jensen should never be benched for Onyeka again. Best performance in months the moment we start playing midfielders that can actually pass a football, who would’ve thought it? — ️️ (@rianmbfc) March 30, 2024

"Франк должен понять после этого матча, что Ярмолюк и Йенсен никогда не должны сидеть в запасе, чтобы играл Оньека. Вышли футболисты, которые умеют играть в пас – сразу лучший матч за последние месяцы. Кто бы мог подумать?"

Frank’s Onyeka fetish is the only thing stopping Yehor Yarmoliuk making Ukraine’s squad for the Euros. So incredibly talented, the fact this was his first start in over 3 months is criminal. — (@bfckxvvv) March 30, 2024

"Франк зависим от Оньеки, а это единственное, что мешает Ярмолюку попасть в заявку Украины на Евро. Насколько же он талантлив. И это первый выход в старте за три месяца, тренерское преступление".

by the way, if yehor yarmoliuk played for united he’d be worth 100m starting for ukraine and a generational talent — PHIL GILES HATE PAGE (@flekkenfuckups) March 30, 2024

"Кстати, если бы Ярмолюк играл за Манчестер Юнайтед, то стоил бы 100 миллионов, выходил в основе сборной Украины и считался талантом поколения".