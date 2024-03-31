Ярмолюк порвал соцсети игрой против МЮ: неприличный талант, тренерское преступление и что мешает поехать на Евро
Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк провел великолепный матч против Манчестер Юнайтед в АПЛ. "Футбол 24" собрал реакцию фанов.
Брентфорд и МЮ выдали драму в добавленное время – 4 попадания в каркас, Ярмолюк был близок к первому голу в АПЛ
Ярмолюк впервые с декабря вышел в стартовом составе Брентфорда на матч АПЛ. "Пчелки" откровенно возили МЮ, а Егор был частью полузащиты, которая доминировала в центре поля. Украинец трижды бил по воротам.
И хотя статистика Ярмолюка не впечатляет, болельщики Брентфорда просто в восторге от игры украинца. Он выдерживал высокую динамику, действовал очень настырно и принимал правильные решения.
Twitter (X) кишит комплиментами для Егора. Мы собрали самые залайканные мнения.
"Ярмолюк не должен сидеть в запасе ни в одном матче до конца сезона. Он невероятен. Думаю, что за несколько лет он легко станет одним из лучших в команде".
"Кстати, Ярмолюк будет игроком мирового уровня. Неприлично талантливый парень".
"Черт возьми, это Ярмолюк. Какой игрок".
"Франк должен понять после этого матча, что Ярмолюк и Йенсен никогда не должны сидеть в запасе, чтобы играл Оньека. Вышли футболисты, которые умеют играть в пас – сразу лучший матч за последние месяцы. Кто бы мог подумать?"
"Франк зависим от Оньеки, а это единственное, что мешает Ярмолюку попасть в заявку Украины на Евро. Насколько же он талантлив. И это первый выход в старте за три месяца, тренерское преступление".
"Кстати, если бы Ярмолюк играл за Манчестер Юнайтед, то стоил бы 100 миллионов, выходил в основе сборной Украины и считался талантом поколения".