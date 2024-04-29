"УЕФА не позволяет нам использовать дополнительные трибуны, и это будет означать, что мы будем иметь вместимость на 9 тысяч. Мы пытаемся договориться, сможем ли мы использовать стоячие трибуны, но все указывает, что нет. Вскоре должен поступить ответ.

Наше намерение состоит в том, чтобы играть ЛЧ здесь, чтобы мечта Жироны, города, игроков, Мичела и всех остальных осуществилась на Монтиливи. УЕФА уже несколько раз приезжал в Жирону, чтобы проанализировать, что мы делаем и как мы это делаем. Нам следует провести другие адаптации, такие как пресс-центр и многое другое, о чем нас просят. Через две недели мы точно будем знать, где будем играть в следующем сезоне.

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Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть на Монтиливи, но другой вариант – искать лучший стадион, который бы предусматривал поездку в Барселону. Это был бы план Б. Но давайте посмотрим, что скажет УЕФА, и, исходя из этого, мы увидим, что будет лучшим для всех.

Мы не хотели бы, чтобы кто-то пропустил Лигу чемпионов, наш приоритет – владельцы абонементов. Мы должны увидеть, как мы можем угодить всем. Мы постараемся, чтобы все могли наслаждаться Лигой чемпионов, это приятная проблема.

Мы очень близки к цели, на следующей неделе надеемся оформить выход в ЛЧ. Когда мы будем там, это будет вызов. Красивый и позитивный, который означает, что мы должны вкладывать все и мы готовы это сделать. В матче с Барсой все зависит от нас.

Второе место? Целью в начале было спастись, провести наилучший сезон, выйти в Лигу конференций, Европы, а теперь и в ЛЧ. Как говорит Мичел, мы можем победить всех. Попадание в ЛЧ и такой сезон – уже повод для гордости", – заявил Гвардиола в комментарии Diari de Girona.

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