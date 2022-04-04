"Все время, пока я находился в Киеве – не думал о футболе. Думал, как обеспечить безопасность семьи, как нам уехать, чтобы быть в безопасности. Потом, когда уже приехал во Львов, то стал больше думать о будущем, о футболе, что нужно продолжать тренироваться.

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Да, сейчас идет война, но я – профессиональный футболист. Мне нельзя терять время. Стараюсь думать и об этом, но тяжело. Мы в Шахтере сейчас в общем-то тренируемся только индивидуально или удается иногда с кем-то поиграть в футбол.

Думаю, этот сезон уже доигрывать не будут. На мой взгляд, сейчас у многих команд не будет даже финансирования, и мне кажется, в ближайшем будущем футбола в Украине не будет.

Профессиональные спортсмены могут поддерживать Украину сейчас финансово, гуманитарной помощью. Вообще, не только атлетам, но и всем популярным людям нужно давать огласку этой ситуации, чтобы во всем мире знали, что здесь происходит. В России людям лгут, для них всех здесь какая-то "военная операция", а у нас настоящая война. Нельзя об этом молчать", – цитирует Судакова Суспільне спорт.

Напомним, Шахтер по примеру Динамо получил зеленый свет на выезд за границу – "горняки" также планируют проведение благотворительных поединков в пользу Украины.

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