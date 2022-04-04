"Бело-синие" воссоединились в Румынии и работают в полном составе.

Киевское Динамо продолжает подготовку к благотворительным матчам. Сегодня, 4 апреля, к команде присоединились Артем Беседин и капитан команды Сергей Сидорчук, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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К слову, Артем с начала войны находился в Испании, а Сергей уехал в Румынию с женой и тремя детьми раньше и уже успел стать отцом в четвертый раз.

Тренировки киевлян проходят под лозунгом: "Мы работаем не ради себя, а ради украинского народа, который даже в такие темные времена ждет проблеска света в виде наших побед!"

Планируется, что 7 апреля главная команда поддержит Динамо U-19 в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против Спортинга в Бухаресте.

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