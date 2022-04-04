"Увесь час, поки я перебував у Києві – не думав про футбол. Думав, як гарантувати безпеку родини, як нам виїхати, щоб бути у безпеці. Потім, коли вже приїхав до Львова, то почав більше думати про майбутнє, про футбол, що треба продовжувати тренуватись.

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Так, зараз іде війна, але я – професійний футболіст. Мені не можна втрачати час. Намагаюсь думати і про це, але важко. Ми у Шахтарі зараз загалом тренуємось лише індивідуально або вдається іноді з кимось пограти у футбол.

Думаю, цей сезон уже догравати не будуть. На мій погляд, зараз у багатьох команд не буде навіть фінансування, і мені здається, у найближчому майбутньому футболу в Україні не буде.



Професійні спортсмени можуть підтримувати Україну зараз фінансово, гуманітарною допомогою. Узагалі не лише атлетам, а й усім популярним людям треба давати розголос цій ситуації, щоб у всьому світі знали, що тут відбувається. У Росії людям брешуть, для них усіх тут якась "воєнна операція", а в нас справжня війна. Не можна про це мовчати", – цитує Судакова Суспільне спорт.

Нагадаємо, Шахтар за прикладом Динамо отримав зелене світло на виїзд за кордон – "гірники" також планують проведення благодійних поєдинків на користь України.

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