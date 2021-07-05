Шахтер провел третий спарринг на сборах в Австрии (2:1). Соперником вице-чемпионов Украины стал немецкий Тюркгюджю. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Тюркгюджю – 2:1

Голы: Соломон, 42 (пен), Мудрик, 85 – Слишкович, 81

Шахтер (1 тайм): Трубин – Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано – Маркос Антонио, Бондаренко – Очеретько, Судаков, Соломон – Дентиньо.

Матч Шахтер – Тюркгюджю стартовал в 18:00 по Киеву. Это третий контрольный поединок "горняков" на сборах в Австрии – в первой игре подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Санкт-Йоханн со счетом 5:0, а 4 июля во втором матче проиграли польскому Ракуву (1:2). Нынешний соперник – Тюркгюджю – выступает в третьем дивизионе Германии. Команда базируется в Мюнхене и выступает на местном Олимпиаштадионе. Клуб основан в 1975 году представителями турецкой диаспоры. В сезоне 2020/21 Тюркгюджю финишировал на 13-й позиции турнирной таблицы.

Шахтер – Тюркгюджю: онлайн-трансляция матча

Роберто Де Дзерби выставил экспериментальный состав. С первых минут вышли Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые только вчера вернулись из расположения сборной Украины на чемпионате Европы-2020. Дуэт центрбеков составили Марк Мампасси и Артем Бондаренко, а Конопля и Сиприано действовали на флангах обороны. Маркос Антонио с Вячеславом Танковским играли в опорной зоне. Трио атакующих хавбеков сформировали Соломон, Очеретько и Судаков, а Дентиньо закрывал позицию центрфорварда. Новички Педриньо и Марлон оказались в запасе, а Лассина Траоре отдыхал, не попав в заявку.

Первый момент создал Шахтер. На 5-й минуте Дентиньо выиграл силовую борьбу и пробил с линии штрафной. Кипер Тюркгюджю в шпагате отбил мяч. С первых минут стало заметно, что мюнхенская команда не собирается активно прессинговать "горняков" на их половине поля. Ракув вчера делал это значительно активнее, заставляя вице-чемпиона Украины нервничать. Сегодня все обещало быть куда спокойнее даже для экспериментальной защиты Шахтера.

Но Тюркгюджю смело пошел вперед и мог забивать. Уже на 9-й минуте вступил в игру Анатолий Трубин, в эффектном прыжке парируя удар метров с 15-ти. Буквально через две минуты голкипер Шахтера перевел в перекладину мощный удар со штрафного!

После этого игра успокоилась. До 20-й минуты можно вспомнить разве что подачу Соломона с углового, которую не смог замкнуть Бондаренко. Удар Дентиньо с острого угла сложно назвать опасным. Еще одна попытка бразильского форварда после прострела Сиприано тоже была неудачной. Снова удар от Дентиньо с разворота – просто во вратаря Рене Фоллата.

Команды откровенно сбавили обороты. Шахтер больше владел мячом, но до опасности дело не доходило. Следующего голевого момента пришлось ждать до 41-й минуты – правда, он воплотился в забитый мяч. Георгий Судаков классно развернул соперника и вовремя отдал налево на Соломона, который вошел в штрафную и упал после контакта с соперником. Пенальти взялся исполнять сам Манор и спокойно переиграл голкипера. 1:0 – Шахтер ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

В перерыве Де Дзерби сделал только одну замену, выпустив Мудрика вместо Соломона. Уже на первых минутах второго тайма Ефим Конопля сместился с фланга в центр и пробил, но попал в защитника. Быстрее заиграли "оранжево-черные" во второй половине игры, активно перемещаясь на чужой половине поля в попытках сразу отобрать мяч. Зато мюнхенцы не слишком активно шли в отбор. Прессинга на половине поля "горняков" как такового вообще не было, а вот на своей половине нынешние оппоненты Шахтера действовали довольно грамотно, перекрывая свободные зоны.

Был хороший шанс и у Тюркгюджю. Миккельс удивительно легко убрал Коноплю, вошел в штрафную и пробил выше ворот Трубина. Сразу после этого на поле вышли сегодняшние резервисты, которые получили полчаса игрового времени. Даниил Сикан имел свой первый момент, но не сумел пробить мимо голкипера после паса Педриньо. Снова классный пас от бразильского новичка – на этот раз он запустил в прорыв Тете, но тот неудачно обработал мяч и не смог пробить.

Тете эффектно накрутил трех оппонентов – бразильца остановили только фолом. Подачу со штрафного замыкал Бондаренко, но не попал в ворота с острого угла. Корниенко нерабочей правой ногой в стиле Коноплянки закручивал в дальний угол – неточно.

На 81-й минуте Шахтер получил ведро холодной воды. Петар Слишкович перепрыгнул Марлона и ударом головой поразил дальний угол. 1:1 – единственный шанс Тюркгюджю во втором тайме воплотился в гол. Сразу же Корниенко мог забивать из перспективного штрафного – защитник перебросил стенку, а вот в створ не попал. Шахтер устроил навал и снова вышел вперед. Отличная комбинация с участием Педриньо, Тете и Додо завершилась прострелом последнего на Мудрика. Михаил буквально занес мяч в сетку.

2:1 – этот гол стал последним в матче. Вторая победа Шахтера на австрийских сборах. Следующий матч вице-чемпион Украины сыграют 9 июля против Шальке.

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