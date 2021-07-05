Третьим соперником "горняков" на тренировочных сборах стал мюнхенский клуб, основанный турецкой диаспорой. Тюркгюджю выступает в третьем по рангу немецком дивизионе.

Шахтер вырвал победу в третьем матче на сборах благодаря голу Мудрика в конце поединка

За дончан сыграли сразу два игрока, которые в составе сборной Украины были на Евро-2020. Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли с первых минут.

Счет был открыт в конце первого тайма. Манор Соломон сам заработал и уверенно реализовал пенальти. Немцы смогли отыграться аж на 81-й минуте – Слишкович ударом головой направил мяч под штангу. Однако очень быстро Шахтер снова вышел вперед – победный гол в свой актив записал Михаил Мудрик.

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