Хавбек Шахтера Георгий Судаков, интерес к которому проявляет ряд европейских топ-клубов, стал главной целью Ювентуса, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли лично наблюдал за игроком в матче между сборными Италии и Украины в отборе Евро-2024 и уверен в том, что уже зимой команду нужно усилить Судаковым.

Отмечается, что ранее фаворитом Ювентуса был Доменико Берарди. Стороны, однако, не могут сойтись в цене, поэтому туринцы решили, что лучше приобрести 21-летнего украинца и прекратить борьбу за 29-летнего форварда Сассуоло. В клубе понимают, что Шахтер хочет заработать на продаже своего воспитанника, поэтому готовы продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансфер Судакова.

Напомним, контракт Георгия с Шахтером действует до лета 2028 года. В текущем сезоне он в 16-ти матчах за "горняков" забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро. К слову, ранее СМИ сообщали, что дончане готовы начинать переговоры по трансферу только с теми клубами, которые будут предлагать минимум 30 млн евро.

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