Хавбек Шахтаря Георгій Судаков, інтерес до якого проявляє низка європейських топ-клубів, став головною ціллю Ювентуса, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, спортивний директор туринців Крістіано Джинтолі особисто спостерігав за гравцем у матчі між збірними Італії та України у відборі Євро-2024 і впевнений у тому, що вже взимку команду потрібно підсилити Судаковим.

Зазначається, що раніше фаворитом Ювентуса був Доменіко Берарді. Сторони, однак, не можуть зійтись у ціні, тому туринці вирішили, що краще придбати 21-річного українця та припинити боротьбу за 29-річного форварда Сассуоло. У клубі розуміють, що Шахтар хоче заробити на продажі свого вихованця, тому готові продати декількох гравців, аби виручити гроші на трансфер Судакова.

Нагадаємо, контракт Георгія з Шахтарем чинний до літа 2028 року. У поточному сезоні він у 16-ти матчах за "гірників" забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро. До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що донеччани готові розпочинати переговори щодо трансферу лише з тими клубами, які пропонуватимуть мінімум 30 млн євро.

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