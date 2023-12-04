Руководству "горняков" будет мало 15 млн евро, ранее фигурировавших в прессе, информирует итальянский журналист Мирко Ди Натале.

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Шахтер рассчитывает заработать за Судакова более 30 млн. Главным претендентом на 21-летнего полузащитника считается Ювентус. Если же в борьбу вмешаются клубы АПЛ, то цена взлетит до 50+ млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Судаков сыграл 16 матчей, оформив 3 гола и один ассист. Контракт с Шахтером рассчитан до лета 2028 года.

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